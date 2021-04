Asl Rm 5 | screening salivari in scuole fino a fine maggio

(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – Ha preso il via lo scorso 23 aprile a San Cesareo, con circa 350 test, loper gli studenti con test salivare presso gli istituti scolastici del territorio che proseguira’ per tutto il mese dicon almeno due interventi a settimana. Gia’ calendarizzate alcunedi Guidonia, Tivoli e Colleferro. Cosi’ in un comunicato la Asl Roma 5. “Continueremo per tutto il mese di- spiega Martina Ciardiello, referente del progettoche Promuovo Salute della Asl Roma 5- con almeno 2 interventi a settimana. Sceglieremosecondarie di primo e secondo grado andando noi direttamente nellesenza che sia richiesta la presenza del genitore. La fascia di eta’ adatta al test salivare e’ quella dai 6 anni in su. Abbiamo dato l’opportunita’ di ...

RIETI - Lo screening con tamponi salivari alla scuola primaria di Talocci, plesso pilota in provincia di Rieti della sperimentazione promossa da Comune di Fara Sabina in collaborazione con Asl ...