Ascolti Tv domenica 25 aprile 2021: Avanti un altro pure di sera, La compagnia del cigno, Che tempo che fa, dati Auditel e share (Di lunedì 26 aprile 2021) Ascolti Tv domenica 25 aprile 2021. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tra i programmi più attesi la versione in prime time di Avanti un altro, Che tempo che fa e la compagnia del cigno. Ascolti Tv domenica 25 aprile 2021: dati Auditel e share ieri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021)Tv25. Vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati inreale. Tra i programmi più attesi la versione in prime time diun, Cheche fa e ladelTv25ieri ...

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 25 aprile 2021: Avanti un altro pure di sera, La compagnia del cigno, Che tempo che fa, dati Au… - _briseide : @blvblood_ Io lo vorrei ospite fisso dalla zia mara ?? ascolti di domenica in alle stelleeeeh - brichiel : #skycalcioclub l'aspetto più comico del salotto di Caressa è che dopo gli ascolti di lunedi scorso vorrebbe un comu… - FloraPiachica : @danielatulli Dai un'occhiata alla tl del programma dopo la cancellazione di Live gli ascolti disastrosi della dome… - ragazz4acaso : Se non ascolti al musica depressa di domenica mattina non sei nessuno. -