Alfonso Signorini punge Tommaso Zorzi: "Lo preferivo al GF Vip, non aggiunge niente di nuovo"

Alfonso Signorini intervistato dal bravo Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano, parla di Tommaso Zorzi dopo la vittoria del Grande Fratello Vip e svela di averlo apprezzato molto di più quando era ancora nella Casa. Signorini "demolisce" Tommaso Zorzi: "Lo preferivo prima" Se devo essere sincero lo preferivo nella Casa del Grande Fratello, gliel'ho anche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

