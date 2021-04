Variante indiana: Speranza vieta il rientro a chi è stato in India (Di domenica 25 aprile 2021) La Variante Indiana scatena nuove preoccupazioni. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, emana una nuova ordinanza e blocca l’ingresso dall’India Aumentano sempre di più le preoccupazioni per la Variante Indiana che, in breve tempo, ha portato al collasso il sistema sanitario asiatico, generando oltre un milione di contagi in soli tre giorni. Preoccupazione quanto mai necessaria, visto che i nuovi dati provenienti dall’India sono altamente angoscianti. Come riporta Rainews.it, nelle ultime 24 ore sono stati registrati ben 349.691 i contagi, per un totale di 16,96 milioni di persone. 2,767 sono state le morti per Covid in un solo giorno. Proprio per questo motivo, l’Italia ha emanato un’ordinanza per limitare il circolare e il ... Leggi su zon (Di domenica 25 aprile 2021) Lascatena nuove preoccupazioni. Il ministro della Salute, Roberto, emana una nuova ordinanza e blocca l’ingresso dall’Aumentano sempre di più le preoccupazioni per lache, in breve tempo, ha portato al collasso il sistema sanitario asiatico, generando oltre un milione di contagi in soli tre giorni. Preoccupazione quanto mai necessaria, visto che i nuovi dati provenienti dall’sono altamente angoscianti. Come riporta Rainews.it, nelle ultime 24 ore sono stati registrati ben 349.691 i contagi, per un totale di 16,96 milioni di persone. 2,767 sono state le morti per Covid in un solo giorno. Proprio per questo motivo, l’Italia ha emanato un’ordinanza per limitare il circolare e il ...

RobertoBurioni : In India la situazione è drammatica, ma è tutto da dimostrare che sia dovuta alla variante indiana (B.1.617) che no… - repubblica : ?? Un milione di contagi in tre giorni. La variante indiana adesso fa paura - RobertoBurioni : @giorgiogilestro Non esiste nessun dato che faccia pensare che la variante “indiana” sia problematica. Le mutazioni… - JosephGhorna : RT @MassimoMalvest1: Dicono che la variante Indiana sia più contagiosa e letale e forse bisognerà modificare i vaccini. Hanno proibito di s… - carloangeli : RT @Lucagrossi66: Indovinate quale sarà il primo paese dove si diffonderà la variante indiana (India a parte).?? -