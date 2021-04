Vaccino Lombardia | stop alle prime dosi con AstraZeneca | Pfizer e Moderna anche tra i 60 e i 79 anni

(Di domenica 25 aprile 2021) Cambio di rotta in Regione, le fialeverranno utilizzate soltanto per i richiami dal 26 aprile. «Non abbiamo certezze sul calendario delle forniture»

Si tratta del più grande centro vaccinale della Regione, visto che potenzialmente può somministrare 10mila dosi al giorno. "Trombosi anche conPfizer", studio Uk/ Ma Ema indaga su ...Cambio di rotta della Regioneche ha deciso di bloccare le prime dosi con ilprodotto da AstraZeneca che verrà utilizzato solo per i richiami a partire da domani, lunedì 26 aprile. La Regionestoppa ...La Regione Lombardia ha deciso di interrompere le prime dosi col vaccino Astrazeneca, che sarà utilizzato solo per i richiami ...Stop alle prime dosi con AstraZeneca. Il vaccino prodotto dall’azienda anglo-svedese verrà usato solo per i richiami dal 26 aprile ...