Udinese | De Paul esulta | «Ora chiudiamo il campionato nel migliore dei modi»

(Di domenica 25 aprile 2021) Rodrigo Deha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Benevento: le sue parole Rodrigo Deha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Benevento. Le sue parole. «Si possono dire tante cose sul nostro rendimento, ma l’sta facendo un ottimo. Siamo una squadra giovane e ci può stare qualche passo falso, ma Molina è l’esempio lampante di come le cose possano cambiare da un giorno all’altro. La mentalità deve essere sempre questa: gioire per questo successo fuori casa e arrabbiarsi allo stesso tempo per aver subito due reti evitabili. Mi preme fare una dedica a tutto il gruppo che si sta sacrificando tanto: eravamo quasi ultimi dopo le prime giornate, oggi il margine sulla zona retrocessione è ampio e il lavoro paga sempre. In pochi hanno rimarcato quanti infortuni ...

Il Benevento schiera in attacco Sau e Lapadula , l'sostiene l'unica punta Okaka con la qualità di Dee Pereyra . I friulani partono forte e vanno subito in gol. Deserve con un ...Commenta per primo Rodrigo De, centrocampista dell', parla a Dazn dopo il successo in casa del Benevento: 'Si possono dire tante cose sul nostro rendimento, ma stiamo facendo un ottimo campionato. Siamo una squadra ...La squadra di Luca Gotti batte il Benevento e riscatta la sconfitta rimediata contro il Cagliari. Ecco il commento di Rodrigo De Paul.Vittoria importantissima per l'Udinese. Al "Vigorito" i bianconeri si impongono per 4 a 2. Prestazione davvero autorevole della squadre di Gotti ed un gioco che non si vedeva ...