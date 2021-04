Traffico Roma del 25-04-2021 ore 07:30 (Di domenica 25 aprile 2021) Luceverde Roma una buona domenica Bentrovati dalle redazioni studio Daniele guerrisi ricorre oggi il 76esimo anniversario della festa della Liberazione e tu dopo due anni di assenza il Gran Premio della Liberazione corsa ciclistica nella zona delle Terme di Caracalla partenza e arrivo proprio su viale delle Terme di Caracalla passando tra le altre Piazza Numa Pompilio viale di Porta Ardeatina a Piazzale Ostiense e viale Guido Baccelli Tra pochi minuti a partire dalle 7:30 a chiusura al transito lungo il percorso della circuito di gara Inoltre consueta cerimonia in programma ad Altare della Patria con la partecipazione del capo dello Stato quindi dalle 8 divieto di transito in via dei Fori Imperiali Da Piazza Venezia a Largo Corrado Ricci mentre dalle 845 interdetto il transito in Piazza Venezia e nelle vie circostanti deviazioni anche per le linee del trasporto ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 aprile 2021) Luceverdeuna buona domenica Bentrovati dalle redazioni studio Daniele guerrisi ricorre oggi il 76esimo anniversario della festa della Liberazione e tu dopo due anni di assenza il Gran Premio della Liberazione corsa ciclistica nella zona delle Terme di Caracalla partenza e arrivo proprio su viale delle Terme di Caracalla passando tra le altre Piazza Numa Pompilio viale di Porta Ardeatina a Piazzale Ostiense e viale Guido Baccelli Tra pochi minuti a partire dalle 7:30 a chiusura al transito lungo il percorso della circuito di gara Inoltre consueta cerimonia in programma ad Altare della Patria con la partecipazione del capo dello Stato quindi dalle 8 divieto di transito in via dei Fori Imperiali Da Piazza Venezia a Largo Corrado Ricci mentre dalle 845 interdetto il transito in Piazza Venezia e nelle vie circostanti deviazioni anche per le linee del trasporto ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Il comandante italiano della Ue Graziano: "I diritti umani dei migranti non si negoziano" ... per ora c'è solo Irini contro il traffico d'armi, anche se si può tenere tra i suoi compiti l'... Ma nemmeno Roma è stata costruita in un giorno".

Covid: Torino, assembramenti nel sabato arancione ... davanti ai negozi si sono registrate lunghe file sotto i portici di via Roma soprattutto nei ... Traffico intenso, con le auto in fila in cerca di un parcheggio. Piene anche i parchi cittadini, come la ...

Traffico Roma del 24-04-2021 ore 18:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Barbara Foria: «La leggerezza ci salverà» Dopo le imitazioni di Serena Bortone e di Myrta Merlino a «Quelli che il calcio», Barbara Foria si prepara a vestire i panni di giudice in «Cortesie in Famiglia», al via il 26 aprile su Real Time. Dal ...

Ingeriscono ovuli contenenti 260 grammi di eroina: con l'espulsione della droga dopo 3 giorni vanno in carcere SAN BENEDETTO - Erano appena arrivati nella Riviera delle Palme con un autobus di linea proveniente da Roma ma quando hanno messo il piede per terra si sono ritrovati puntato il muso ...

