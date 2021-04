Superlega | che cosa rischia la Juve Ceferin minaccia sanzioni differenti

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 25 aprile 2021) “Ognuno dovrà subirne le conseguenze, non possiamo far finta di nulla. Per me c'è una chiara differenza tra i club inglesi e gli altri sei perché gli inglesi sono stati i primi a tirarsi indietro, ammettendo l'errore. Ci sono tre gruppi in questi dodici club: i sei inglesi, poi gli altri tre (Atletico Madrid, Milan e Inter, ndr) e poi quelli che considerano la Terra piatta e pensano che laesista ancora. E tra questi tre gruppi c'è una grande differenza. Tutto, comunque, saranno ritenuti responsabili. In che modo poi lo vedremo”. Segui su affaritaliani.it