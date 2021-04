Stasera in tv, oggi 25 aprile 2021: Avanti un altro pure di sera e La Compagnia del Cigno 2 (Di domenica 25 aprile 2021) I palinsesti televisivi di domenica 25 aprile 2021 sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti. Cosa guardare Stasera? Stasera in tv 25 aprile 2021 La programmazione serale di domenica 25 aprile 2021 è ampia. Su Rai1 c'è la terza puntata de La Compagnia del Cigno 2, mentre Canale 5 propone il terzo appuntamento con Avanti un altro pure di sera. Rai3, invece, torna in scena con il programma Che tempo che fa. I palinsesti tv sono ricchi e non escludono pellicole datate ma comunque degne di nota, come Le nuove comiche in scena su Canale34 alle 21:00. In alternativa, su Canale Nove va in onda la ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 25 aprile 2021) I palinsesti televisivi di domenica 25sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti. Cosa guardarein tv 25La programmazionele di domenica 25è ampia. Su Rai1 c'è la terza puntata de Ladel2, mentre Canale 5 propone il terzo appuntamento conundi. Rai3, invece, torna in scena con il programma Che tempo che fa. I palinsesti tv sono ricchi e non escludono pellicole datate ma comunque degne di nota, come Le nuove comiche in scena su Canale34 alle 21:00. In alternativa, su Canale Nove va in onda la ...

Advertising

albertoangela : Stasera siamo tornati in alcuni luoghi di Roma che sono nel cuore della gente e, nonostante i duemila anni di dista… - irejdoc1897 : Oggi si sovrappongono una marea di partite ?????????? Io stasera ???? - ManuQ24916888 : RT @1Marzia2: “Benedetta oggi è domenica... “ “Mamma ti stoppo subito se vuoi andare in chiesa ti dico di no, se stasera vuoi andare a bere… - mariellaeartic1 : RT @tommasosmettil4: X: “Come sarà il futuro lavorativo di Tommaso?” Parpiglia: “Chiedetemelo dopo il 25 aprile” BENE, OGGI È IL 25 APRILE… - itslily98 : Io: “oggi non mangio dolci voglio evitare” Mia cugina: “ti ho fatto la caprese stasera te la porto” -