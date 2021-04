Serie A, le formazioni ufficiali delle sfide delle 15. Benevento-Udinese 2-4 (Di domenica 25 aprile 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 25 aprile. Inter contro il Verona, Juventus a Firenze. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 25 aprile. L’Inter attende il Verona, la Juventus impegnata a Firenze. Apre Benevento-Udinese, chiude Atalanta-Bologna. Serie A, i risultati di domenica 25 aprile Di seguito i risultati di Serie A di domenica 25 aprile, sfide valide per la trentatreesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI formazioni e HIGHLIGHTS) Benevento-Udinese 2-4Fiorentina-Juventus (ore 15)Inter-Hellas Verona (ore 15)Cagliari-Roma (ore 18)Atalanta-Bologna (ore 20:45) Pallone Serie ASerie A, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 aprile 2021)A, il programma e i risultati di domenica 25 aprile. Inter contro il Verona, Juventus a Firenze. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 25 aprile. L’Inter attende il Verona, la Juventus impegnata a Firenze. Apre, chiude Atalanta-Bologna.A, i risultati di domenica 25 aprile Di seguito i risultati diA di domenica 25 aprile,valide per la trentatreesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)2-4Fiorentina-Juventus (ore 15)Inter-Hellas Verona (ore 15)Cagliari-Roma (ore 18)Atalanta-Bologna (ore 20:45) PalloneA, ...

Advertising

juve_magazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Fiorentina-Juventus: live report, formazioni, dettagli e precedenti - InterMagazine2 : DIRETTA ONLINE - Serie A, Inter-Hellas Verona: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - tuttosport : ?? Clicca qui per seguire il LIVE | ?? #FiorentinaJuve ore 15: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streami… - CorSport : ?? Clicca qui per seguire il LIVE | ?? #FiorentinaJuve ore 15: formazioni ufficiali e come vederla in tv e in stream… - UgoBaroni : RT @SkySport: Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #FiorentinaJuventus Fischio d'inizio alle 15 LI… -