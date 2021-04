Serie A, Benevento-Udinese: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 25 aprile 2021) Continua la corsa per la permanenza in Serie A. In questa 33a giornata di campionato con Benevento-Udinese ci sono punti decisivi per la salvezza della squadra campana. Un’occasione da non sciupare. Filippo Inzaghi insegue tre punti preziosi che possono allungare la distanza dalla zona rossa. Con un occhio rivolto anche alle sfide di Cagliari e Torino, l’ex allenatore di Bologna e Milan deve guidare la sua squadra al successo (che manca da quattro turni). Nell’ultimo scontro è arrivato un pareggio contro il Genoa. Il pari ha evidenziato i limiti della squadra campana (soprattutto difensivi), ma anche una grande caparbietà e determinazione. Luca Gotti può sicuramente ritenersi soddisfatto della stagione del suo gruppo. L’Udinese si trova a 8 punti dalla zona retrocessione, nonostante non stia vivendo il suo miglior ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Continua la corsa per la permanenza inA. In questa 33a giornata di campionato conci sono punti decisivi per la salvezza della squadra campana. Un’occasione da non sciupare. Filippo Inzaghi insegue tre punti preziosi che possono allungare la distanza dalla zona rossa. Con un occhio rivolto anche alle sfide di Cagliari e Torino, l’ex allenatore di Bologna e Milan deve guidare la sua squadra al successo (che manca da quattro turni). Nell’ultimo scontro è arrivato un pareggio contro il Genoa. Il pari ha evidenziato i limiti della squadra campana (soprattutto difensivi), ma anche una grande caparbietà e determinazione. Luca Gotti può sicuramente ritenersi soddisfatto della stagione del suo gruppo. L’si trova a 8 punti dalla zona retrocessione, nonostante non stia vivendo il suo miglior ...

