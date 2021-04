Seconde case, le regole dal 26 aprile. Cosa cambia (Di domenica 25 aprile 2021) Nuove regole per le Seconde case, Cosa cambia dal 26 aprile: la nuova normativa per gli spostamenti. Dal 26 cambiano le regole anche per quanto riguarda lo spostamento verso le Seconde case, un tema che ora si intrecci con quello dello spostamento tra Regioni. CarabinieriLo spostamento tra Regioni Dal 26 aprile è possibile spostarsi liberamente tra due Regioni che si trovano in zona gialla, mentre per spostarsi tra regioni arancione e rosse si dovrà avere il pass verde, con il quale si dovrà dimostrare di aver avuto il Covid e di essere guariti, di essere stati vaccinati o di aver fatto un tampone (con esito negativo, ovviamente) nel corso delle ultime 48 ore. Senza pass lo spostamento sarà ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 aprile 2021) Nuoveper ledal 26: la nuova normativa per gli spostamenti. Dal 26no leanche per quanto riguarda lo spostamento verso le, un tema che ora si intrecci con quello dello spostamento tra Regioni. CarabinieriLo spostamento tra Regioni Dal 26è possibile spostarsi liberamente tra due Regioni che si trovano in zona gialla, mentre per spostarsi tra regioni arancione e rosse si dovrà avere il pass verde, con il quale si dovrà dimostrare di aver avuto il Covid e di essere guariti, di essere stati vaccinati o di aver fatto un tampone (con esito negativo, ovviamente) nel corso delle ultime 48 ore. Senza pass lo spostamento sarà ...

Advertising

insopportabile : Sardegna zona rossa, altre regioni gialle e poi bianche, e mentre noi ritorneremo bianchi all'estate le altre regio… - AndreD81 : RT @CislNazionale: ??Consulta sul sito della #Cisl il volantone sul #DecretoAprile: tutte le misure su lavoro, provvedimenti e tutele per i… - paola24711898 : @SardoneSilvia @LegaSalvini La cosa che non tollero è l'ipocrisia con cui fanno certe regole. Siiii alle seconde ca… - AgenziaOpinione : COPPOLA (EUROPA VERDE) * SMART-WORKING: « OK ALL’INTESA TRA TRENTINO MARKETING E AIRBNB PER PROPORRE LE SECONDE CAS… - infoitinterno : Spostamenti fra regioni, visite (in 4) agli amici, seconde case e green pass: le nuove regole -