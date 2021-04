Pallanuoto femminile, Serie A1 2021: CSS Verona-Orizzonte Catania 5-9 nel posticipo del quinto turno del Preliminary Round Scudetto (Di domenica 25 aprile 2021) La Serie A1 2020-2021 di Pallanuoto femminile vede completarsi la quinta giornata della seconda fase: nel Girone C, quello del Preliminary Round Scudetto, che deciderà gli accoppiamenti delle semifinali, si registra la vittoria in trasferta dell’Orizzonte Catania, che passa in casa del CSS Verona per 5-9. Le etnee si portano a -6 dal Plebiscito Padova, anche se le siciliane devono recuperare una partita in più rispetto alle patavine, mentre per le scaligere non è fortunato l’esordio in panchina di Paolo Zizza, ex CT del Setterosa. Le venete in questa fase hanno ottenuto un punto in tre partite. TABELLINOCSS Verona-L’EKIPE Orizzonte 5-9 CSS Verona: Nigro, Esposito, ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) LaA1 2020-divede completarsi la quinta giornata della seconda fase: nel Girone C, quello del, che deciderà gli accoppiamenti delle semifinali, si registra la vittoria in trasferta dell’, che passa in casa del CSSper 5-9. Le etnee si portano a -6 dal Plebiscito Padova, anche se le siciliane devono recuperare una partita in più rispetto alle patavine, mentre per le scaligere non è fortunato l’esordio in panchina di Paolo Zizza, ex CT del Setterosa. Le venete in questa fase hanno ottenuto un punto in tre partite. TABELLINOCSS-L’EKIPE5-9 CSS: Nigro, Esposito, ...

