Oroscopo Leone, domani 26 aprile: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 26 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. I transiti che interesseranno il vostro lunedì, cari Leone, sembrano essere abbastanza discreti, pur senza grandi emozioni o possibilità nuove. Dovreste poter contare su una buona quantità di fortuna, accentuata dal passaggio della Luna nella vostra orbita celeste. Alcuni contrasti potrebbero animare negativamente la vostra vita famigliare, ma grazie all'intelligenza accentuata dai transiti dovreste riuscire a trovare una soluzione che possa andare bene a tutti, fatevi mediatori dei ...

