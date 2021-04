Non mi uccidere, il regista Andrea De Sica: “Alice Pagani è meglio di John Wick!” (Di domenica 25 aprile 2021) La video intervista ad Andrea De Sica, Alice Pagani e Rocco Fasano, regista e protagonisti di Non mi uccidere, horror che potrebbe far pensare a Twilight ma è molto più action e inquietante. Non fatevi ingannare dal teaser trailer in cui i protagonisti si baciano a 360 gradi (come in Romeo + Juliet) per un minuto: Non mi uccidere non è "Twilight all'italiana", come in molti hanno pensato. Il secondo film di Andrea De Sica (autore di I figli della notte e della serie Baby) è un horror pieno di scene d'azione, con protagonista Alice Pagani, ormai sempre più volto simbolo della nuova generazione di artisti che stanno cercando di reinventare il cinema italiano. Disponibile sulle principali piattaforme di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 aprile 2021) La video intervista adDee Rocco Fasano,e protagonisti di Non mi, horror che potrebbe far pensare a Twilight ma è molto più action e inquietante. Non fatevi ingannare dal teaser trailer in cui i protagonisti si baciano a 360 gradi (come in Romeo + Juliet) per un minuto: Non minon è "Twilight all'italiana", come in molti hanno pensato. Il secondo film diDe(autore di I figli della notte e della serie Baby) è un horror pieno di scene d'azione, con protagonista, ormai sempre più volto simbolo della nuova generazione di artisti che stanno cercando di reinventare il cinema italiano. Disponibile sulle principali piattaforme di ...

Advertising

MarcoBellinazzo : La Superlega non era la soluzione ideale. Ma la stasi favorisce solo i club già ricchi. La Uefa deve correggere que… - amnestyitalia : #Myanmar L’uso di armi normalmente usate nei campi di battaglia è espressione di una precisa e premeditata volontà… - Fra_dal1897 : @purceddruzz No, mi sono già fatta vari calcoli e: 1) in Stormbringer gli amici sono 5 2) Chuya chiede a Shibusawa… - graaf63 : RT @intuslegens: Il #lockdown ha senso se i positivi sono pochissimi. Serve a isolarli e uccidere il virus. Quando sono milioni, si sa che… - beteljeuse1969 : RT @intuslegens: Il #lockdown ha senso se i positivi sono pochissimi. Serve a isolarli e uccidere il virus. Quando sono milioni, si sa che… -