LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Martina Maggio giù dal podio. Vanessa Ferrari per la battaglia (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 L’Italia si stringe attorno a Vanessa Ferrari: quarta in qualifica, la Farfalla di Orzinuovi vuole fare saltare il banco e punta a una medaglia. Sarebbe la sua quinta continentale al corpo libero, ha vinto nel 2007 e nel 2017. La 30enne ci crede con tutta se stessa. Rivedremo anche Martina Maggio. 13.51 Tra poco le premiazioni per volteggio maschile e trave. A seguire le Finali al corpo libero femminile e alle parallele pari. 13.50 L’ucraino Igor Radivilov ha vinto la medaglia d’oro al volteggio (14.716) battendo di un soffio l’israeliano Andrey Medvedev (14.658) e il britannico Giarnni Regini-Moran. 13.49 Caduta di Loris Frasca sul secondo salto, niente da fare. 13.48 L’israeliano Andrey Medvedev ottiene 14.658 ed è secondo, manca solo ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53 L’Italia si stringe attorno a: quarta in qualifica, la Farfalla di Orzinuovi vuole fare saltare il banco e punta a una medaglia. Sarebbe la sua quinta continentale al corpo libero, ha vinto nel 2007 e nel 2017. La 30enne ci crede con tutta se stessa. Rivedremo anche. 13.51 Tra poco le premiazioni per volteggio maschile e trave. A seguire le Finali al corpo libero femminile e alle parallele pari. 13.50 L’ucraino Igor Radivilov ha vinto la medaglia d’oro al volteggio (14.716) battendo di un soffio l’israeliano Andrey Medvedev (14.658) e il britannico Giarnni Regini-Moran. 13.49 Caduta di Loris Frasca sul secondo salto, niente da fare. 13.48 L’israeliano Andrey Medvedev ottiene 14.658 ed è secondo, manca solo ...

