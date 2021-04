Liegi-Bastogne-Liegi 2021: Tadej Pogacar spettacolare! Battuto Alaphilippe in volata (Di domenica 25 aprile 2021) Dal Tour de France alla Liegi-Bastogne-Liegi: è il nuovo dominatore del ciclismo internazionale e lo dimostra a suon di vittorie. Tadej Pogacar non sbaglia e trova un altro trionfo impressionante: il fenomeno sloveno della UAE Emirates si impone nella Doyenne, la terza Classica Monumento stagionale, battendo in un testa a testa in volata il campione del mondo Alaphilippe. Sette corridori si sono mossi nella prima fase di gara e sono andati a formare la fuga di giornata: l’inglese Laurens Huys e l’olandese Mathijs Paasschens (entrambi della Bingoal Pauwels Sauces WB), il belga Loic Vliegen e l’italiano Lorenzo Rota (entrambi della Intermarché-Wanty-Gobert-Materiaux), il russo Sergej Chernetskii (Gazprom-RusVelo), il polacco Tomasz ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Dal Tour de France alla: è il nuovo dominatore del ciclismo internazionale e lo dimostra a suon di vittorie.non sbaglia e trova un altro trionfo impressionante: il fenomeno sloveno della UAE Emirates si impone nella Doyenne, la terza Classica Monumento stagionale, battendo in un testa a testa inil campione del mondo. Sette corridori si sono mossi nella prima fase di gara e sono andati a formare la fuga di giornata: l’inglese Laurens Huys e l’olandese Mathijs Paasschens (entrambi della Bingoal Pauwels Sauces WB), il belga Loic Vliegen e l’italiano Lorenzo Rota (entrambi della Intermarché-Wanty-Gobert-Materiaux), il russo Sergej Chernetskii (Gazprom-RusVelo), il polacco Tomasz ...

