(Di domenica 25 aprile 2021) ROMA - È servito un comunicato ufficiale dellaper mettere a tacere le voci di mercato su. In Brasile, nelle ultime ore, sono circolate foto ditra il club biancoceleste e ...

tvdellosport : ?? ESCLUSIVA La #Lazio è a un passo dal chiudere il colpaccio Kaio #Jorge, attaccante classe 2002 del #Santos. I… - Fprime86 : RT @CorSport: #Lazio-Kaio Jorge, il caso: documenti falsi e smentite?? - CorSport : #Lazio-Kaio Jorge, il caso: documenti falsi e smentite?? - sfckpontes : RT @tvdellosport: ?? ESCLUSIVA La #Lazio è a un passo dal chiudere il colpaccio Kaio #Jorge, attaccante classe 2002 del #Santos. I bianc… - amsicora27 : RT @d_arco75: È bastata mezza notizia su Kaio Jorge per vedere: - 'magari ce casca' - offerta fake - 'va bene per la Salernitana' - 'si per… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Kaio

ROMA - È servito un comunicato ufficiale dellaper mettere a tacere le voci di mercato suJorge . In Brasile, nelle ultime ore, sono circolate foto di documenti tra il club biancoceleste e il Santos, proprietario del cartellino del ...CALCIOMERCATOJORGE - Negli ultimi giorni sono uscite diverse voci che volevano lainteressata aJorge , giovane talento del Santos . Non solo, si è parlato anche di un'offerta giunta al club ...Kaio Jorge è stato accostato alla Lazio negli scorsi giorni, ma i biancocelesti hanno smentito i rumours con un comunicato ufficiale ...La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto chiarezza sulla questione riguardante il presunto accordo col Santos per Kaio Jorge, prodigio brasiliano classe 2002, nel mirino dei club di mezz ...