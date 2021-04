Isola dei Famosi 2021, Elettra critica alcuni naufraghi (Di domenica 25 aprile 2021) Elettra Lamborghini senza freni, l’opinionista de L’Isola dei Famosi sul settimanale Oggi ha detto quello che pensa dei naufraghi di questa edizione. Se Iva Zanicchi ha dichiarato che “i concorrenti non valgono una cicca”, la bella ereditiera ha fatto delle distinzioni, ma non ha risparmiato comunque le critiche. Le parole di Elettra Lamborghini “Valentina Persia è troppo agitata. Ha sempre fame, è nervosa. Questa esperienza – ha specificato Elettra Lamborghini – sta tirando fuori la sua parte peggiore. È polemica, a volte cattiva. Patisce molte situazioni, ‘forti’ diciamo. Chi invece è che si acquatta? Roberto Ciufoli! Non l’ho ancora inquadrato. Vado a pelle. È uno che si lamenta. Lancia il sasso e nasconde la mano. Pare funzioni. Magari vinci, se non sei il partecipante con gli ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 aprile 2021)Lamborghini senza freni, l’opinionista de L’deisul settimanale Oggi ha detto quello che pensa deidi questa edizione. Se Iva Zanicchi ha dichiarato che “i concorrenti non valgono una cicca”, la bella ereditiera ha fatto delle distinzioni, ma non ha risparmiato comunque le critiche. Le parole diLamborghini “Valentina Persia è troppo agitata. Ha sempre fame, è nervosa. Questa esperienza – ha specificatoLamborghini – sta tirando fuori la sua parte peggiore. È polemica, a volte cattiva. Patisce molte situazioni, ‘forti’ diciamo. Chi invece è che si acquatta? Roberto Ciufoli! Non l’ho ancora inquadrato. Vado a pelle. È uno che si lamenta. Lancia il sasso e nasconde la mano. Pare funzioni. Magari vinci, se non sei il partecipante con gli ...

