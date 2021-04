Iraq: incendio devasta ospedale Covid a Baghdad, decine di morti (Di domenica 25 aprile 2021) Le vittime, sono quasi tutti pazienti, molti erano in terapia intensiva, collegati ai ventilatori polmonari. Le fiamme sono divampate dopo un'esplosione causata da un guasto in un deposito delle ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 25 aprile 2021) Le vittime, sono quasi tutti pazienti, molti erano in terapia intensiva, collegati ai ventilatori polmonari. Le fiamme sono divampate dopo un'esplosione causata da un guasto in un deposito delle ...

Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo: nuovo record mondiale di casi in un giorno. Iraq, incendio in un ospedale Covid: almeno 23 m… - MediasetTgcom24 : Iraq, incendio in ospedale: morti tra pazienti Covid in terapia intensiva #Baghdad - RaiNews : Nonostante questo nuovo record mensile, la curva dei decessi si sta stabilizzando - BreakingItalyNe : IRAQ: Incendio nel reparto di terapia intensiva Covid-19 all'ospedale 'Ibn al-Khatib' di Baghdad: Sale a 82 morti e… - CorriereQ : Covid: incendio in ospedale in Iraq, 58 morti -