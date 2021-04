Il Papa ai sacerdoti | ' Siate poveri che amano i poveri | il diavolo entra tra le tasche'

(Di domenica 25 aprile 2021) Parole come sempre molto puntuali:che". E questo il sacerdote doc indicato da Bergoglio nel corso del l'ordinazione di nove nuovi. "Per favore, - dice ...

Parole come sempre molto puntuali:"poveri che amano i poveri". E questo il sacerdote doc indicato da Bergoglio nel corso del l'ordinazione di nove nuovi. "Per favore, - dice Francesco ai nuovi preti nell'omelia pronunciata a braccio - allontanatevi dalla vanità dall'orgoglio dei soldi, il diavolo entra dalle tasche. Siate poveri che amano i ...nella basilica di ordina 9 giovanie ripete loro quello che si aspetta da un ministro di ... L'identikit del perfetto sacerdote callejero, da strada,Francesco lo ha tracciato diverse ...Francesco lascia con chiarezza questo invito: “siate sacerdoti di popolo, non chierici di Stato!”. Non chiudere il cuore ai problemi della gente Il Papa esorta i preti a “perdere tempo ascoltando e ...Città del Vaticano – Non li vuole burocrati e nemmeno frivoli, devono stare lontano dai soldi e testimoniare una vita modesta, priva di status simile a quella degli ultimi. Devono ...