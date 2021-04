Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini "C'è un limite a tutto, sono stanca" (Di domenica 25 aprile 2021) L'ex gieffina VIP Sonia Lorenzini si è sfogata sul alcune story di Instagram per continui attacchi degli haters che riceve. Leggi su comingsoon (Di domenica 25 aprile 2021) L'ex gieffina VIPsi è sfogata sul alcune story di Instagram per continui attacchi degli haters che riceve.

Advertising

ladyonorato : È evidente comunque che, con tutti i ricorsi che vuole, non potrà ormai cancellare la consapevolezza di milioni di… - matteorenzi : Il consenso di Conte alto? Interessa a chi confonde politica con il Grande Fratello. Nella crisi abbiamo dimostrato… - siwel44it : RT @Nonha_stata: Su certe menti ha fatto più danni la bocciatura al Grande Fratello che il lockdown. - be_marconi : RT @ladyonorato: È evidente comunque che, con tutti i ricorsi che vuole, non potrà ormai cancellare la consapevolezza di milioni di cittadi… - babetta123 : RT @ladyonorato: È evidente comunque che, con tutti i ricorsi che vuole, non potrà ormai cancellare la consapevolezza di milioni di cittadi… -