Genocidio armeno | Turchia convoca l' ambasciatore americano

(Di domenica 25 aprile 2021) Il ministro degli Esteri turco hato l'degli Stati Uniti per protestare contro la decisione del presidente Joe Biden di riconoscere ildell'Armenia, secondo quanto ...

Il ministro degli Esteri turco ha convocato l'ambasciatore degli Stati Uniti per protestare contro la decisione del presidente Joe Biden di riconoscere ildell'Armenia, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Anadolu. Il ministero turco aveva dichiarato in precedenza : : "Respingiamo e denunciamo con la massima fermezza la ..." Ogni anno, in questo giorno, ricordiamo le vite di tutti coloro che sono morti neldell'era ottomana e ci impegniamo a impedire che una tale atrocità si ripeta ", ha dichiarato il ...Il massacro del popolo armeno da parte dell’Impero Ottomano, costato la vita a un milione e mezzo di persone, fu un genocidio. Joe Biden diventa il primo presidente Usa a riconoscerlo ufficialmente, f ...Il presidente Usa Joe Biden ha riconosciuto ufficialmente il genocidio armeno. Erdogan scrive al patriarca: "Strumentalizzazioni politiche" ...