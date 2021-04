Gasperini | “Cosa sarebbe successo se oggi a Firenze si fosse giocato con il pubblico? Per fortuna i tifosi hanno capito”

(Di domenica 25 aprile 2021) Gian Pieroè tornato sui temi della Super Lega dopo la vittoria della sua Atalanta contro il Bologna: “È sempre, dal primo anno. Le altre squadre offrono sette, otto volte di più. Io dicevo ‘Guardate che se offrite il doppio vengono lo stesso’. Abbiamo alzato il target rispetto a 5 anni fa, si parla tanto ma alla fine i bilanci sono importanti e non possiamo comprareri fuori mercato. Anche il Bayern ha il bilancio a posto e ha vinto tutto. Se i debiti devono pagarli tutti…Il calcio è sport seguito e amato in tutto il mondo, la speranza è di arrivare a giocare contro le grandi. Lunedì ero convinto chefinito tutto, era inutile coltivare sogni e sperare di rigiocare con Liverpool e Real Madrid. Noi eravamo a casa. Meno male che in Inghilterra c’è stato un dietrofront. Stasera che ci ...

attendersi dal mercato del Bologna? 'Noi dobbiamo vendere per forza di cose, poi vedremo chi: ... da quando è arrivatohanno fatto grandi cose e continuano a migliorarsi, tra tutte è l'...Dobbiamo continuare così, ci sono ancora cinque finali oltre alla Coppa Italia: l'obiettivo è andare in Champions League, arrivare secondi è un'altraè un grandissimo allenatore, mi ...Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche in conferenza stampa al Gewiss Stadium al termine della gara largamente vinta dai suoi con una ..."In 3 punti ci sono molte squadre, può succedere di tutto. Il destino è nelle nostre mani" ha affermato Gian Piero Gasperini.