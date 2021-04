Fipe Cesena | ' Divieto di consumo al banco | caos e beffa'

(Di domenica 25 aprile 2021) 'dial, una. La circolare con cui il Ministero dell'Interno interpreta la possibilità dialrelativamente al DL riapertura non dà certo la risposta che ...

CesenaToday

Il commento è di Angelo Malossi, presdientebaristi Confcommercio. 'La circolare infatti introduce una limitazione ulteriore che non esisteva nel DPCM del 2 marzo - aggiunge Malossi - con ...sottolinea infine che 'sarà essenziale che tutti quanti, imprenditori e avventori, dimostrino il massimo senso di responsabilità, rispettando pedissequamente le norme di sicurezza sanitaria ...Domani sera protesta dei ristoratori a Cesenatico contro la conferma dello stop alla circolazione dalle 22. Flash mob di Fdi contro Speranza ..."Il ministro - afferma Malossi - ci ha innanzitutto ringraziato per civiltà e la correttezza con cui abbiamo espresso la grave difficoltà economica dei pubblici esercizi a causa delle chiusure per la ...