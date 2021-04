Denise Pipitone | la sconvolgente rivelazione di Piera Maggio

(Di domenica 25 aprile 2021) Dichiarazioni che potrebbero essere una svolta per il casorivela particolari e dettagli davvero sconvolgenti.(Google Immagini)C’è attese per le dichiarazioni di, ospite della puntata di oggi di “Domenica In”, con Mara Venier. La padrona di casa intervisterà la mamma dia tutto tondo, provando a scendere ulteriormente nel dettaglio rispetto le rivelazioni di mercoledì scorso a “Chi L’ha Visto”. La donna, non le ha certo mandate a dire: ha accusato le forze dell’ordine responsabili delle indagini di sabotaggio o negligenza, e ha rivelato ulteriori dettagli su Anna Corona, ex-moglie di Pietro Pulizzi, attuale marito di. Ecco cosa ...

Advertising

QuartoGrado : STIAMO CERCANDO DENISE PIPITONE. L'appello del nostro @GianluigiNuzzi #Quartogrado - zazoomblog : Denise Pipitone la rivelazione di Piera Maggio - #Denise #Pipitone #rivelazione #Piera -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Piera Maggio, mamma disi racconta a Mara Venier Piera Maggio ospite di Mara Venier a Domenica In . Grande 'colpo' - televisivamente parlando - per la conduttrice di Rai Uno, che oggi 25 aprile accoglierà ...Piera Maggio è tristemente nota alla cronaca nazionale per essere la mamma di, la bambina di 4 anni scomparsa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani il 1 settembre del 2004. Chi è Piera Maggio: età, lavoro e vita privata della mamma diDella ...Dichiarazioni che potrebbero essere una svolta per il caso Denise Pipitone: Piera Maggio rivela particolari e dettagli sconvolgenti.Cosa vedere oggi 25 aprile in tv. Celebrazioni per la Festa della Liberazione. Programmi e anticipazioni, ultima del Kilimangiaro ...