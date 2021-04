Condannato per stupro, ma fa ancora il sindaco. E il governo muto, un caso inquietante (Di domenica 25 aprile 2021) Una storia che mette i brividi e che sta scatenando proteste a ogni latitudine. Si tratta del caso di un sindaco francese Condannato e incarcerato per stupro, che dalla sua cella continua ad amministrare la città in cui è stato eletto. La vicenda, raccontata dal Messaggero, è quella che ha come protagonista Georges Tron, 63 anni, era stato anche ministro durante uno dei governi della presidenza di Nicolas Sarkozy. Lo scorso febbraio, era stato Condannato a cinque anni di prigione, due dei quali "sospesi", per stupro. La corte aveva riconosciuto l'aggravante del “vincolo morale” che avrebbe dovuto osservare nei confronti della sua giovane impiegata del comune di Draveil, a sud di Parigi. Ma ora il The Guardian, in un lungo e appassionante reportage, riferisce che Tron dalla sua cella ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Una storia che mette i brividi e che sta scatenando proteste a ogni latitudine. Si tratta deldi unfrancesee incarcerato per, che dalla sua cella continua ad amministrare la città in cui è stato eletto. La vicenda, raccontata dal Messaggero, è quella che ha come protagonista Georges Tron, 63 anni, era stato anche ministro durante uno dei governi della presidenza di Nicolas Sarkozy. Lo scorso febbraio, era statoa cinque anni di prigione, due dei quali "sospesi", per. La corte aveva riconosciuto l'aggravante del “vincolo morale” che avrebbe dovuto osservare nei confronti della sua giovane impiegata del comune di Draveil, a sud di Parigi. Ma ora il The Guardian, in un lungo e appassionante reportage, riferisce che Tron dalla sua cella ...

