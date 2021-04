Chi è Edith Bruck | biografia della scrittrice e poetessa testimone dalla Shoah

Leggi su ck12

Edth nasce a Tiszabercel, in Ungheria il 3 maggio 1931. E' nata in una famiglia ebrea e sin da bambina ha avuto modo di conoscere l'ostilità e le discriminazioni. Nel 1944, a soli tredici anni, è stata deportata nel campo di sterminio di Auschwitz e poi successivamente trasportata in altri campi: Kaufering, Landsberg, Dachau e Bergen-Bielsen. Proprio in quest'ultimo campo di contentamento venne liberata, insieme alla sorella, nell'aprile del 1945. Dopo aver fatto ritorno in Ungheria si sposta prima in Cecoslovacchia e successivamente in Israele. In Israele, onde evitare il servizio militare, si sposa e ...