Barbara d'Urso lancia l'allarme: Alex Belli è sparito (Di domenica 25 aprile 2021) Che cosa è accaduto al modello Alex Belli e alla fidanzata Delia Durian? Di loro non si hanno notizie almeno da ieri. Oggi l'ex naufrago avrebbe dovuto essere ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live per parlare di Akash Kumar, ma non si è presentato in trasmissione e non ha più risposto al telefono. La conduttrice ha lanciato l'allarme… Barbara d'Urso è davvero preoccupatissima. Che fine ha fatto Articolo completo: dal blog SoloDonna

