Arianna David e l’anoressia | “Qualche conseguenza l’ha lasciata”

Leggi su cityroma

(Di lunedì 26 aprile 2021) News Miss Italia 1993 ha combattuto a lungo contro la malattia e oggi è tornata a parlarne Pubblicato su 25 Aprile 2021 In una lunga intervista al settimanale Veroè tornata a parlare del. Una malattia con la quale ha combattuto per un lungo periodo. Una sofferenza enorme che Miss Italia 1993 è riuscita a superare grazie all’appoggio delle persone più care., oggi opinionista in tv di Mattino 5 e Pomeriggio 5, ha però ammesso cheha indubbiamente lasciato delle conseguenze: “Ne sono uscita, ma sono ancora magra e non ho un rapporto perfetto con il cibo. La malattia è passata, ma...