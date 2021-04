Amici 20, in crescita gli ascolti della sesta puntata (Di domenica 25 aprile 2021) Ieri sera, sabato 24 aprile, è andata in onda la sesta puntata di Amici 20. Sono disponibili i dati di ascolto dello storico talent-show di Canale 5. Come di consueto, gli alunni della scuola di Maria de Filippi si sono sfidati in gare di canto e ballo. Ad avere la peggio è stato il cantante calabrese Raffaele Renda, da tempo nel mirino di Rudy Zerbi e facente parte del team Arisa-Cuccarini. Oltre alle sfide artistiche, abbiamo potuto assistere agli sketch ormai di routine dei professori delle squadre in gara. Rudy Zerbi ha infatti aperto la puntata lanciando un – finto – guanto di sfida di base latino americana indirizzato ad Arisa, rivelando solo sul finale che si trattasse in realtà di uno scherzo. Per quanto riguarda i dati auditel, il talent-show di Canale 5 si è confermato nuovamente ai vertici ... Leggi su isaechia (Di domenica 25 aprile 2021) Ieri sera, sabato 24 aprile, è andata in onda ladi20. Sono disponibili i dati di ascolto dello storico talent-show di Canale 5. Come di consueto, gli alunniscuola di Maria de Filippi si sono sfidati in gare di canto e ballo. Ad avere la peggio è stato il cantante calabrese Raffaele Renda, da tempo nel mirino di Rudy Zerbi e facente parte del team Arisa-Cuccarini. Oltre alle sfide artistiche, abbiamo potuto assistere agli sketch ormai di routine dei professori delle squadre in gara. Rudy Zerbi ha infatti aperto lalanciando un – finto – guanto di sfida di base latino americana indirizzato ad Arisa, rivelando solo sul finale che si trattasse in realtà di uno scherzo. Per quanto riguarda i dati auditel, il talent-show di Canale 5 si è confermato nuovamente ai vertici ...

