Al Palazzo della Ragione riapre la mostra "Il dono. Sulla vita e la morte" (Di domenica 25 aprile 2021) Da giovedì 29 aprile a domenica 2 maggio la mostra Il dono. Sulla vita e la morte, organizzata a Palazzo della Ragione di Bergamo da The Blank insieme al Comune di Bergamo, può finalmente accogliere i visitatori e gli appassionati, dopo che l'apertura in presenza è stata annullata a causa dell'aggravarsi della situazione pandemica. Curata da Stefano Raimondi, la mostra presenta opere di sette artisti – Matilde Cassani, Alberto Garutti, Felix Gonzalez-Torres, Andrea Mastrovito, Jonathan Monk, Andrea Romano e Namsal Siedlecki – che, attraverso lavori storici e nuove produzioni, indagano il tema del dono, spingendosi verso i due confini dialettici che determinano l'esistenza di ogni uomo: la ...

