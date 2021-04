A New Delhi un morto ogni 4 minuti: Speranza blocca gli ingressi dall'India (Di domenica 25 aprile 2021) "Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all'arrivo e con ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) "Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in. I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all'arrivo e con ...

