25 aprile | La guerra delle partigiane | la Liberazione dimenticata “Senza di noi la Resistenza sarebbe stata impossibile Quella battaglia serviva anche per avere gli stessi diritti degli uomini E non è finita”

(Di domenica 25 aprile 2021) “le donne non cila. Abbiamo rischiato come glima allora in tanti ci guardavano male. E il giorno dellaci chiesero di non sfilare”. Lidia Menapace, nome diBruna, partigiana, parlamentare, pacifista, morta nel dicembre scorso a 96 anni, èunache hanno partecipato alladi. E’unapiù note. Ma per troppo tempo le donne dellasono state relegate nel ruolo di staffetta quasi come se quel compito non fosse rischioso quanto combattere. “Il loro contributo – spiega a ilFattoQuotidiano.it la storica Isabella ...