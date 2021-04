Superlega | Pirlo | “Sanzioni? Agnelli e Juventus sereni”

(Di sabato 24 aprile 2021) Sullae le possibilidella Uefa ai club ribelli, tra cui la, Andreagetta acqua sul fuoco e assicura che anche il presidente Andreaè “sereno”. “Non abbiamo paura, siamoe concentrati su quello che dobbiamo fare. Vogliamo terminare la stagione centrando i nostri obiettivi. Siamosu quello che deciderà la Uefa”, dice il tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Fiorentina. “l’ho visto sereno, è normale che si sia parlato tanto di lui in questo periodo e se ne parlerà ancora: sa cosa deve fare, porta grande entusiasmo quando viene al campo. Nello spogliatoio c’é un clima positivo ma anche grande concentrazione perché sappiamo che è una sorta di obbligo la ...

Prima del Parma si parlava solo della, un po' i calciatori erano influenzati. Le voci non ci toccano perché sappiamo quello che dobbiamo fare'. Morata 'Sta bene. L'altro giorno non ha ...... 'Non abbiamo paura, nello spogliatoio clima positivo' Sullae le possibili sanzioni della Uefa ai club ribelli, tra cui la Juventus, Andreagetta acqua sul fuoco e assicura che anche ...Superlega, Pirlo: «Prima del Parma i giocatori erano influenzati». Il tecnico in conferenza ha toccato il tema del momento Così Andrea Pirlo in conferenza sul tema Superlega. SUPERLEGA – «È normale ch ...TORINO - L’ombra delle sanzioni Uefa aleggia su una Champions ancora tutta da conquistare sul campo, nel frattempo Pirlo prova a mantenere la concentrazione sulla sfida di domani contro ...