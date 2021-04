Sinner si ferma a Barcellona. In finale ci va Tsitsipas (Di sabato 24 aprile 2021) L’italiano Sinner si arrende in due set contro il greco. In un’ora e ventitré minuti di gioco a Barcellona la gara termina 3-6, 3-6 Purtroppo per il talentuoso tennista italiano Jannik Sinner l’esperienza in ATP termina a Barcellona contro un devastante Tsitsipas. La gara, durata oltre un’ora e venti minuti, vede il greco trionfare contro il giovane “Sin City” con il secco risultato di 3-6, 3-6. Per Sinner l’esperienza in ATP vede la fine in semifinale, mentre il vincente Tsitsipas attenderà in finale il vincente della sfida tutta spagnola delle 16:00 tra Nadal e Carreno-Busta. I precedenti di Sinner contro il tennista greco sono abbastanza equilibrati: in due scontri tra i due il tennista greco trionfò nel ... Leggi su zon (Di sabato 24 aprile 2021) L’italianosi arrende in due set contro il greco. In un’ora e ventitré minuti di gioco ala gara termina 3-6, 3-6 Purtroppo per il talentuoso tennista italiano Jannikl’esperienza in ATP termina acontro un devastante. La gara, durata oltre un’ora e venti minuti, vede il greco trionfare contro il giovane “Sin City” con il secco risultato di 3-6, 3-6. Perl’esperienza in ATP vede la fine in semi, mentre il vincenteattenderà inil vincente della sfida tutta spagnola delle 16:00 tra Nadal e Carreno-Busta. I precedenti dicontro il tennista greco sono abbastanza equilibrati: in due scontri tra i due il tennista greco trionfò nel ...

