Scuole Puglia, Ermellino (Misto): La Dad a scelta è un’azione pilatesca non degna di un Presidente di Regione” (Di sabato 24 aprile 2021) "Un buon decisore riesce ad applicare delle direttive nazionali emanate su basi scientifiche, condividendo certamente un carico di responsabilità con le altre istituzioni che insieme a lui hanno il dovere di tutelare i cittadini. Invece Emiliano decide di non decidere per rimettere la scelta ai genitori, abdicando totalmente alla sua funzione. Una sintesi irrazionale davanti all'evidenza di una scuola che egli stesso sta sacrificando sull'altare dell'opinione pubblica. La didattica a scelta è un attacco alla comunità pugliese, è un'azione pilatesca non degna di un Presidente di Regione, che furbescamente indica come manchevoli di pragmatismo e sostenitori di guerre di religione tutti quelli che esprimono critiche alle scellerate decisioni sulla scuola". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 aprile 2021) "Un buon decisore riesce ad applicare delle direttive nazionali emanate su basi scientifiche, condividendo certamente un carico di responsabilità con le altre istituzioni che insieme a lui hanno il dovere di tutelare i cittadini. Invece Emiliano decide di non decidere per rimettere laai genitori, abdicando totalmente alla sua funzione. Una sintesi irrazionale davanti all'evidenza di una scuola che egli stesso sta sacrificando sull'altare dell'opinione pubblica. La didattica aè un attacco alla comunità pugliese, è un'azionenondi undi, che furbescamente indica come manchevoli di pragmatismo e sostenitori di guerre di religione tutti quelli che esprimono critiche alle scellerate decisioni sulla scuola". L'articolo .

Advertising

Statler_the_old : @F_Baldux @EnricoFrommo @valfromrome @PoliticaPerJedi P.s. una settimana... - F_Baldux : @Statler_the_old @EnricoFrommo @valfromrome @PoliticaPerJedi Ehm,dove?le scuole in Puglia sono state chiuse 3 setti… - Zampaglion : RT @ardigiorgio: Puglia ordinanza scuole a scelta. Ciò che uno desidera - infoitinterno : Scuole Puglia, Did a scelta fino a giugno - infoitinterno : Da lunedì scuole aperte ma DID garantita a chi lo richiede - TGR Puglia -