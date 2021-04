Rosalinda Cannavó sui progetti futuri rivela | “Pretendo troppo da me”

Leggi su cityroma

(Di sabato 24 aprile 2021)Cannavò parla dei suoi piani: “Sono molto determinata, forseCannavò, reduce da una lunga ma fantastica esperienza al Grande Fratello Vip 5 in una diretta avviata da una fanpage di Andrea Zenga ha raccontato un po’ dei suoi prossimi piani per il futuro, spiegando di avere non solo la passione per il canto e ovviamente per la recitazione, ma anche il sogno nel cassetto di diventare insegnante di religione, in quanto amante dei bambini.Cannavò, infatti è iscritta all’università proprio per coronare il desiderio di diventare insegnante e in merito alla questione hato: “Ancora non ho ripreso a studiare, volevo dare degli esami adesso nella sessione estiva, ma tra il trasloco e il dovermi ancora riprendere (dal GF Vip ndr.) non ce la sto ...