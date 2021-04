PSG, Leonardo fa chiarezza sul futuro: “Mbappè e Neymar indispensabili. Per ora testa alla Champions” (Di sabato 24 aprile 2021) Il Psg nella giornata odierna ha sconfitto il Metz col punteggio di 3-1.PSG, Al Khelaifi eletto presidente dell’ECA: “Sono onorato, ecco come sostituirò Agnelli”Un successo fondamentale che ha permesso ai parigini di issarsi momentaneamente al primo posto in classifica, scavalcando il Lille che giocherà domani. I vice campioni d'Europa hanno fatto divertire, con i giocatori offensivi che ancora una volta hanno regalato spettacolo. Uno dei temi più ricorrenti in casa Psg sono i rinnovi delle due star, Mbappè e Neymar, e sull'argomento al termine della sfida è intervenuto il dirigente dei parigini Leonardo.PSG, Neymar: “futuro? Potrei tornare al Santos, vi dico quando”L'ex tecnico del Milan ha sottolineato come i due ragazzi siano fondamentali per i progetti futuri del club, ma non c'è fretta per i ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Il Psg nella giornata odierna ha sconfitto il Metz col punteggio di 3-1.PSG, Al Khelaifi eletto presidente dell’ECA: “Sono onorato, ecco come sostituirò Agnelli”Un successo fondamentale che ha permesso ai parigini di issarsi momentaneamente al primo posto in classifica, scavalcando il Lille che giocherà domani. I vice campioni d'Europa hanno fatto divertire, con i giocatori offensivi che ancora una volta hanno regalato spettacolo. Uno dei temi più ricorrenti in casa Psg sono i rinnovi delle due star,, e sull'argomento al termine della sfida è intervenuto il dirigente dei parigini.PSG,: “? Potrei tornare al Santos, vi dico quando”L'ex tecnico del Milan ha sottolineato come i due ragazzi siano fondamentali per i progetti futuri del club, ma non c'è fretta per i ...

