"Non possiamo farlo, né prima né dopo". La durissima legge imposta dalla De Filippi, confessione di Emanuele Filiberto (Di sabato 24 aprile 2021) Entra nel vivo il serale di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e arrivato alle sue battute finali. Tra poche puntate, infatti, verrà decretato il vincitore di questa edizione. E per decidere chi strapperà la vittoria, ovviamente, i giudici avranno un ruolo fondamentale. E tra loro, da quest'anno, c'è anche Emanuele Filiberto di Savoia, che si è sbottonato sulle pagine di Tele Più. Emanuele Filiberto, nell'intervista, si è anche speso su alcuni retroscena relativi alla trasmissione. E ha ammesso: "Non ho ancora fatto amicizia con i prof. Non possiamo parlare con loro né prima né dopo la puntata. Maria vuole che rimaniamo neutrali. Ogni conversazione con loro potrebbe influenzarci", ha rivelato. Insomma, una cortina di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Entra nel vivo il serale di Amici, il programma di Maria Dein onda su Canale 5 e arrivato alle sue battute finali. Tra poche puntate, infatti, verrà decretato il vincitore di questa edizione. E per decidere chi strapperà la vittoria, ovviamente, i giudici avranno un ruolo fondamentale. E tra loro, da quest'anno, c'è anchedi Savoia, che si è sbottonato sulle pagine di Tele Più., nell'intervista, si è anche speso su alcuni retroscena relativi alla trasmissione. E ha ammesso: "Non ho ancora fatto amicizia con i prof. Nonparlare con loro nénéla puntata. Maria vuole che rimaniamo neutrali. Ogni conversazione con loro potrebbe influenzarci", ha rivelato. Insomma, una cortina di ...

Advertising

ItaliaViva : Al 31 dic 2026 - data di chiusura dei cantieri e avvio delle opere del Recovery - ci sono meno di 2mila giorni. Per… - nzingaretti : Oltre 3 mln per piccole case editrici, librerie indipendenti e per la promozione della lettura tra i giovani. Son… - Palazzo_Chigi : #LeadersClimateSummit, Draghi: Mentre combattiamo la pandemia nei nostri Paesi, non possiamo perdere di vista l'alt… - esimente : se ti piace il pesto non possiamo essere amici - mammadiduebimbi : La vita è una lotta a cui non possiamo sottrarci. Siate guerrieri. Gladiator - Now We Are Free Super Theme Song… -