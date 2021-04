Noi appesi al Superbonus, l’Europa pensa super-malus (Di sabato 24 aprile 2021) L’uomo tornerà sulla Luna entro il 2024, promette Elon Musk. Se ci andasse stasera, troverebbe un gruppo di politici italiani che si accapigliano sul superbonus edilizio al 110%. Giusto qualcuno stordito dall’assenza di gravità potrebbe bloccare i lavori del governo su una misura simile, peraltro ben pensata e male applicata, visto che si è scontrata con i milioni di micro e macro abusi che decorano gli edifici italiani. Dalle chiusure dei centri commerciali nel fine settimana a una singola ora di coprifuoco in più o in meno, la maggioranza appare molto concentrata sul qui e ora. Il governo ha dovuto rimandare due volte il Consiglio dei ministri (si farà entro oggi, o forse no) perché ogni fazione cerca di sventolare la propria bandierina sul Pnrr, mentre Draghi prova a spiegare a Bruxelles una bozza in cui mancano ancora i dettagli ... Leggi su formiche (Di sabato 24 aprile 2021) L’uomo tornerà sulla Luna entro il 2024, promette Elon Musk. Se ci andasse stasera, troverebbe un gruppo di politici italiani che si accapigliano suledilizio al 110%. Giusto qualcuno stordito dall’assenza di gravità potrebbe bloccare i lavori del governo su una misura simile, peraltro benta e male applicata, visto che si è scontrata con i milioni di micro e macro abusi che decorano gli edifici italiani. Dalle chiusure dei centri commerciali nel fine settimana a una singola ora di coprifuoco in più o in meno, la maggioranza appare molto concentrata sul qui e ora. Il governo ha dovuto rimandare due volte il Consiglio dei ministri (si farà entro oggi, o forse no) perché ogni fazione cerca di sventolare la propria bandierina sul Pnrr, mentre Draghi prova a spiegare a Bruxelles una bozza in cui mancano ancora i dettagli ...

Advertising

Giorgia90504843 : RT @lavitamigliore3: Sogni appesi senza noi che rispondevamo DALLA PARTE DEGLI ULTIMI PER SENTIRMI PRIMO ha fatto male ?? #BuongiornoVita ht… - _sogni_appesi : 'Come ci sei venuta tra noi comuni mortali' lei viene dall'anno mille, lui è rincoglionito, che coppia #upas - carlokarl : RT @Christi04194772: È solo un investimento,70ml€ per poi costare a noi coglioni 175ml€ annui.2 mogli,11 figli e un genero,ed è tutto pront… - Christi04194772 : È solo un investimento,70ml€ per poi costare a noi coglioni 175ml€ annui.2 mogli,11 figli e un genero,ed è tutto pr… - DalyGrimaldi : RT @lavitamigliore3: Sogni appesi senza noi che rispondevamo DALLA PARTE DEGLI ULTIMI PER SENTIRMI PRIMO ha fatto male ?? #BuongiornoVita ht… -