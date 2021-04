NieR Replicant | il remake a confronto con il capitolo originale | come si è evoluta l' opera di Yoko Taro?

(Di sabato 24 aprile 2021)ver. 1.22474487139... è ilo, per usare le parole del director, l'upgrade dell'uscito nel 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360. In occidente ricevemmo solo la versioneGestalt, con protagonista un uomo adulto, mentre la versione, con protagonista un giovane ragazzo, restò un'esclusive giapponese. Questa è già una delle differenze più importanti per chi di noi ha giocato all'unicolocalizzato. A livello grafico e di gameplay, invece, quali sono le differenze fra il nuovoe quello? Leggi altro...

Tanzen : Milanesi! Dal 23 al 30 aprile sarà possibile ordinare presso Cocciuto una pizza speciale NieR Replicant, con ingred… - Eurogamer_it : #NieRReplicant, il remake a confronto con il capitolo originale: come si è evoluta l'opera di Yoko Taro? - infoitscienza : NieR: Replicant, Yoko Taro sulle vendite: 'Andrà male, Automata è stato un colpo di fortuna' - Stoupwhiff : Parte integrante dell'avventura di Nier Replicant ver.1.22474487139 è composta dai molteplici finali, che riempiono… - infoitscienza : Nier Replicant Ver.1.22474487139, guida alle armi – Soluzione – PS4Videogiochi per PC e console |…

C'è spazio anche per scoprire qualcosa in più su Returnal , il nuovo gioco di Housemarque in uscita a fine mese in esclusiva su PlayStation 5, ma anche sul ritorno die sulla serie TV ...... Yoko Taro ha detto, senza giri di parole, che non si aspetta vendite elevate daver.1.22474487139... , il remake/upgrade dell'omonimo titolo di culto. Questo perché, per sua stessa ...Un nuovo video confronto ci presenta il recente remake/update di Nier Replicant e lo paragona al titolo originale uscito nel 2010 su PS3, come si sarà evoluto?Yoko Taro, autore di Drakengard e Nier, sembra non avere troppa fiducia nel progetto NieR: Replicant ver.1.22474487139, almeno stando a quanto dichiarato poche ore fa sul sito ufficiale di Square Enix ...