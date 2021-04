(Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Che fine hanno fatto i corridoi umanitari tanto propagandati da Salvini? Se ci fossero i corridoi umanitari la gente non morirebbe in mare, come avvenuto al largo del Libia. Assistiamo a un totale menefreghismo da parte del governo sulle sorti deiche lasciano l’Africa”. Lo afferma il segretario del movimento Unione popolare cristiana (Upc) Antonio. ‘Tornano i morti in mare -aggiunge- perché gli accordi connone perché non c’è nessuno che pattuglia il braccio di mare di fronte la Libia. La politica migratoria dei precedentiha fallito”. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

TV7Benevento : Migranti: Satta (Upc), 'accordi con Tripoli non funzionano, fallimento Governi precedenti'... -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Satta

Metro

...//www.facebook.com/Aida--Flores-43898953207/ Pagina evento Facebook https://www.facebook.com/... quando ancora non c'erano tutti questie queste tragedie. In ' Senza Voce' " ancora - parlo ......//www.facebook.com/Aida--Flores-43898953207/ Pagina evento Facebook https://www.facebook.com/... quando ancora non c'erano tutti questie queste tragedie. In ' Senza Voce' " ancora - parlo ...Assistiamo a un totale menefreghismo da parte del governo sulle sorti dei migranti che lasciano l’Africa”. Lo afferma il segretario del movimento Unione popolare cristiana (Upc) Antonio Satta.Sono state 2570 le dosi di AstraZeneca somministrate nel Siracusano durante l'Open day, la tre giorni organizzata dalla Regione per l'inoculazione del vaccino senza prenotazione agli over 60. L'artico ...