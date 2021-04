Massimo Cantini Parrini: Ho rubato con gli occhi e ora vado all’Oscar con Pinocchio (Di sabato 24 aprile 2021) Il candidato italiano all’Oscar 2021 Massimo Cantini Parrini è, nell’ordine: 1) felice. 2) stressato. 3) molto indaffarato. Premessa (non solo) personale: Massimo Cantini Parrini è un genio assoluto. Oltre che uno splendido quarantenne (“Io ragiono per decenni, no per anni: è la mia battaglia”). Agli Oscar 2021 è candidato nella categoria Migliori costumi per Pinocchio di Matteo Garrone. Peccato solo che non andrà a Hollywood, causa Covid… È uno dei 4 italiani in gara quest’anno per la statuetta più prestigiosa e famosa del mondo. Quella che ti cambia la vita. Lui, Laura Pausini (Miglior canzone originale), Dalia Colli e Francesco Pegoretti (trucco e parrucco sempre di Pinocchio). Nella sua categoria in particolare, ... Leggi su amica (Di sabato 24 aprile 2021) Il candidato italiano2021è, nell’ordine: 1) felice. 2) stressato. 3) molto indaffarato. Premessa (non solo) personale:è un genio assoluto. Oltre che uno splendido quarantenne (“Io ragiono per decenni, no per anni: è la mia battaglia”). Agli Oscar 2021 è candidato nella categoria Migliori costumi per Pino di Matteo Garrone. Peccato solo che non andrà a Hollywood, causa Covid… È uno dei 4 italiani in gara quest’anno per la statuetta più prestigiosa e famosa del mondo. Quella che ti cambia la vita. Lui, Laura Pausini (Miglior canzone originale), Dalia Colli e Francesco Pegoretti (trucco e parrucco sempre di Pino). Nella sua categoria in particolare, ...

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Cantini Oscar 2021, gli italiani in nomination Sia dunque reso il giusto merito al costumista Massimo Cantini Parrini , che contende la statuetta dell'Academy ai colleghi che hanno lavorato sui set di 'Emma.', 'Ma Rainey's Black Bottom', 'Mank' e ...

La Notte degli Oscar 2021: dove e a che ora guardarli, nominations, previsioni, favoriti Ma in gara ci sono anche Massimo Cantini Parrini per i costumi (), e Dalia Colli e Mark Coulier per il trucco e parrucco di . L'adattamento della favola di Collodi che ha presentato negli Stati Uniti ...

L'intervista a Massimo Cantini, candidato all'Oscar per Pinocchio L'Officiel Italia Oscar: fuori Pausini e Pinocchio, Italia senza premi Trasferta hollywoodiana senza fortuna per l'Italia che torna da Los Angeles senza Oscar nonostante le tre candidature. (ANSA) ...

Oscar: al via cerimonia della 93/ma edizione con doppio set (ANSA) - ROMA, 26 APR - Ha preso il via la cerimonia di premiazione degli Oscar, giunti alla 93/ma edizione. Per la prima volta e per ragioni di precauzioni sanitarie, lo show si svolge in due locatio ...

