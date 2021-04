Lecce, la madre dell’alunno corre a scuola e picchia l’insegnante (Di sabato 24 aprile 2021) I voti troppo bassi del figlio hanno fatto scatenare le ire di una madre contro la docente del ragazzo. Ora la donna andrà a processo. Getty Immages/ Sean GallupBrutto periodo per la categoria dei docenti. Mentre a Novara un’insegnante di un liceo è stata sospesa fino alla fine dell’anno in quanto si rifiutava d’indossare la mascherina e aveva esternato i suoi dubbi circa il vaccino anti Covid, in provincia di Lecce una professoressa è finita in ospedale con diverse contusioni alla spalla destra e una prognosi di cinque giorni. La donna – un insegnante di Storia di 65 anni di una scuola media di Castrignano del Capo in provincia di Lecce – è stata picchiata dalla madre di un suo alunno. La ragione della violenza? I voti troppo bassi riportati dal ragazzo. I fatti ... Leggi su formatonews (Di sabato 24 aprile 2021) I voti troppo bassi del figlio hanno fatto scatenare le ire di unacontro la docente del ragazzo. Ora la donna andrà a processo. Getty Immages/ Sean GallupBrutto periodo per la categoria dei docenti. Mentre a Novara un’insegnante di un liceo è stata sospesa fino alla fine dell’anno in quanto si rifiutava d’indossare la mascherina e aveva esternato i suoi dubbi circa il vaccino anti Covid, in provincia diuna professoressa è finita in ospedale con diverse contusioni alla spalla destra e una prognosi di cinque giorni. La donna – un insegnante di Storia di 65 anni di unamedia di Castrignano del Capo in provincia di– è statata dalladi un suo alunno. La ragione della violenza? I voti troppo bassi riportati dal ragazzo. I fatti ...

Advertising

_Cinico2_ : Stasera a #quartogrado o parliamo dell'arbitro di Lecce con la fidanzata assunta all'INPS ucciso dal puttaniere tri… - bangitybvng : odio il fatto che a pranzo poi siamo in 3 e a tavola si accaniscano sempre contro di me mia madre e mio fratello. m… - stefanocoli47 : La madre si vaccina contro il Covid-19, la figlia nasce con gli anticorpi - sirsi_stefania : @claeuds Davvero? Io in Salento, vicino Lecce:) di dov'è tua madre invece? - PugliaStream : Monteroni, madre e figlia muoiono di Covid in una settimana -