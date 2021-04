Laura Boldrini dopo l'intervento al femore, "un'amica mi ha salvato dal tumore" (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - Laura Boldrini racconta la drammatica esperienza del tumore, dopo l'intervento eseguito all'ospedale Rizzoli di Bologna. “Devo ringraziare una mia amica che ha insistito perché mi facessi una risonanza magnetica, io pensavo fosse un problema al nervo sciatico”, dice al Corriere della Sera l'ex presidente della Camera dei deputati. L'operazione è stata necessaria per “un tumore al femore, un sarcoma raro” per il quale - riferisce -hanno tagliato "25 centimetri di femore e al suo posto hanno messo una protesi in titanio, con una calza. L'osso ricrescerà – assicura Boldrini – ma non sarà una passeggiata. La cosa positiva è che non hanno trovato infiltrazioni. Non voglio pensare a cosa sarebbe stato se la mia amica non avesse insistito”. L'ex ... Leggi su agi (Di sabato 24 aprile 2021) AGI -Boldrini racconta la drammatica esperienza del, dopo l'eseguito all'ospedale Rizzoli di Bologna. “Devo ringraziare una miache ha insistito perché mi facessi una risonanza magnetica, io pensavo fosse un problema al nervo sciatico”, dice al Corriere della Sera l'ex presidente della Camera dei deputati. L'operazione è stata necessaria per “unal, un sarcoma raro” per il quale - riferisce -hanno tagliato "25 centimetri die al suo posto hanno messo una protesi in titanio, con una calza. L'osso ricrescerà – assicura Boldrini – ma non sarà una passeggiata. La cosa positiva è che non hanno trovato infiltrazioni. Non voglio pensare a cosa sarebbe stato se la mianon avesse insistito”. L'ex ...

Advertising

cesarebrogi1 : Laura Boldrini dopo l'intervento chirurgico: 'Ringrazio il Rizzoli di Bologna che mi ha curata e assistita'… - TerzoTempo54 : RT @Bart__Alex: #Boldrini dimessa dopo l'operazione: 'Ho segni nel corpo e nella mente' Un pò come tutte le donne aggredite, molestate e… - PatrizSarda : RT @Italiantifa: Oggi la nostra Laura Boldrini è stata dimessa dall'ospedale dopo un intervento chirugico molto serio.Che dire se non' gioi… - asuddipaperino : RT @Italiantifa: Oggi la nostra Laura Boldrini è stata dimessa dall'ospedale dopo un intervento chirugico molto serio.Che dire se non' gioi… - Bart__Alex : #Boldrini dimessa dopo l'operazione: 'Ho segni nel corpo e nella mente' Un pò come tutte le donne aggredite, mole… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Boldrini dopo Laura Boldrini e il racconto della malattia: "Operata per un tumore al femore, come l'ho scoperto" Laura Boldrini è uscita dall'ospedale cambiata. Lo ha raccontato lei stessa dopo la difficile operazione subita a causa di un tumore al femore, 'un sarcoma raro'. 'Devo ringraziare una mia amica che ...

La malattia di Laura Boldrini: tumore osseo al femore ...Laura Boldrini: tumore osseo al femore Dice di essersene accorta 'a metà marzo, il 10 aprile mi sono operata. Non c'era da perdere tanto tempo'. L'operazione consiste nell'innesto di una protesi dopo ...

è uscita dall'ospedale cambiata. Lo ha raccontato lei stessala difficile operazione subita a causa di un tumore al femore, 'un sarcoma raro'. 'Devo ringraziare una mia amica che ......: tumore osseo al femore Dice di essersene accorta 'a metà marzo, il 10 aprile mi sono operata. Non c'era da perdere tanto tempo'. L'operazione consiste nell'innesto di una protesi...