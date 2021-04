Kean e il futuro | Giocare con Mbappé e Neymar è il top

Leggi su sport.virgilio

(Di sabato 24 aprile 2021) Moisesta vivendo la sua migliore stagione in carriera: con il PSG si è consacrato, segnando 16 goal in tutte le competizioni da quando è in Francia. Alla 'Gazzetta dello Sport' oggi si è raccontato, parlando della differenza tra il suo passato ed il suo presente: 'Da piccolo mi piacevano le figurine, ma non potevo permettermi di comprarle. Chiedevo i ...