John Travolta ricorda il ballo con Lady Diana | «Mi sembrava di stare in una favola»

(Di sabato 24 aprile 2021) Era il 9 novembre 1985 quando alla Casa Bianca fu organizzata una cena alla quale parteciparono anche John Travolta e lady Diana. Il momento più memorabile di quella serata riguardò proprio loro due. L’attore e la principessa si unirono in un ballo che li fece volteggiare per quindici minuti di fronte all’allora presidente Ronald Reagan e alla first lady Nancy. Trentacinque anni dopo, Travolta ha ricordato quel momento in un’intervista a Esquire Messico: «Mi sembrava di essere in una favola».

"È mezzanotte. Tutto è come in un sogno. Mi avvicino a lei, le tocco il gomito e la invito a ballare". Sembra davvero una favola e invece è la realtà: è il 1985,è alla Casa Bianca e sta per ballare con Lady Diana. L'attore ha ricordato quel momento magico in un'intervista per Esquire Mexico dimostrando come, ancora oggi dopo anni, quel ballo sia ...Era il 1985 e alla Casa Biancae Lady D scrivevano la storia con il famoso ballo. La star di Hollywood 67enne, intervistata da 'Esquire Mexico', ricorda quel momento iconico, la festa organizzata dall'allora ...L'attore ha rivelato che non dimenticherà mai quella sera del novembre 1985 in cui volteggiò per quindici minuti sulla pista da ballo della Casa Bianca insieme alla principessa del Galles: «Un momento ...le parole di john travolta. approfondimento. Super Bowl, John Travolta balla Grease con sua figlia Ella in uno spot. Come riportato alla rivista Esquire Mexico, John Travolta non nasconde l'emozione: ...