In questa foto aveva solo 20 anni, adesso è una dei volti femminili più conosciuto in tv. Riuscite a riconoscerla? (Di sabato 24 aprile 2021) Esplosiva e piena di energia, Mara Maionchi ha compiuto da poco 80 anni e ha voluto festeggiare questo giorno speciale condividendo con i fan uno scatto d'epoca. Reduce dal grande successo di Lol, condotto accanto a Fedez, la produttrice si è mostrata in una foto che la ritrae quando era giovane. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Maionchi (@realmaramaionchi) Lo scatto da ragazza per festeggiare i primi 80 anni Mara, nota al pubblico anche come coach e giudice di X Factor, è adorata dal pubblico televisivo che la accoglie sempre con gioia ad ogni sua apparizione. I follower hanno potuto ammirare la produttrice quando aveva poco più di 18 anni; all'epoca aveva tanti sogni nel cassetto e il grande desiderio di ...

