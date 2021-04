Advertising

Giorno_Monza : Il municipio occupa la biblioteca: servono uffici -

Ultime Notizie dalla rete : municipio occupa

IL GIORNO

E il sindaco Massimiliano Rivabeni, "alla luce dei problemi del", ha pensato di non perdere l'occasione. "Il Comune ha 65 anni, ci sono infiltrazioni dal tetto, gli infissi sono vecchi. ...La società che sidi strade per conto del governo ha informato infatti che i lavori "fanno ...in un incontro di Anas con i 20 comuni dell'asta della Transpolesana tenuto due anni fa in...di Barbara Calderola Trent’anni fa Mezzago è stato uno dei motori propulsori della nascita del Sistema bibliotecario del Vimercatese, oggi il borgo si ritrova a difendere la propria biblioteca. "Minac ...Roma - "Questa mattina, sollecitati da un gruppo di residenti esasperati, ci siamo recati nei pressi della palazzina occupata due giorni fa da alcune ...